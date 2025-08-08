Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Adana'nın Feke ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Maran Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla sürücü ile yanındaki kişiyi araçtan çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel