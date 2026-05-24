Haberler

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi Menekşe Sokak'ta Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek (28) kaza yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocukları D.B. Çiçek ile diğer araçtaki Ramazan D. ve Saadettin S. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da binlerce vatandaş Süper Lig'e çıkmayı kutladı

O şehrimize bu gece uyku yok! Yıllardır bu anı bekliyorlardı

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi
6'sı İstanbul'dan! Süper Lig'de 13 şehirden takım mücadele edecek

6'sı İstanbul'dan! İşte Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlar
Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki

Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara tepkisi sert oldu
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim

"Sana oy vermediğimi söylemiştim. Keşke bir de..."
İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Beklenen açıklamayı yaptı!