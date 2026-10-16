Haberler

Adana'da öğretmenin Heimlich müdahalesi boğazına yiyecek takılan öğrenciyi kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde okulda boğazına yiyecek parçası takılan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde okulda boğazına yiyecek parçası takılan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisi A.K, teneffüste yediği tostun parçasının boğazına takılması nedeniyle nefes almakta güçlük çekti.

Durumu fark eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Emine Başak, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

Başak'ın ilk yardım müdahalesiyle boğazındaki yiyecekten kurtulan çocuk, rahat nefes aldı.

Öte yandan olay anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
İstanbul'da kaçırılıp konteynerde tutulan genç kurtarıldı! Zihinsel engelli birini dolandırdığı iddiasıyla kendisi de gözaltına alındı

Kaçırılan genci kurtardılar! Gözaltına alınan da o oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Korkutan görüntüler! Evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum

İki yetim büyütüyordu, sel bütün umutlarını aldı: Her şeyimi kaybettim
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi