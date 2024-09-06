Adana'da motosiklet-otomobil çarpışması: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde kullandığı motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan Uzman Çavuş Hamza Yılmaz (25), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kozan'a bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Hamza Yılmaz yönetimindeki 01 ADS 287 plakalı motosiklet ile İsa Uzun kontrolündeki 01 RM 929 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Yılmaz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamza Yılmaz, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.