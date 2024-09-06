Üye Girişi
Haberler

Adana'da motosiklet-otomobil çarpışması: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Uzman Çavuş Hamza Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kullandığı motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan Uzman Çavuş Hamza Yılmaz (25), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kozan'a bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Hamza Yılmaz yönetimindeki 01 ADS 287 plakalı motosiklet ile İsa Uzun kontrolündeki 01 RM 929 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Yılmaz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamza Yılmaz, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Otomobil Güncel Kozan Adana Kaza

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat

Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?
title