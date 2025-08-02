Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Mustafa Dündar, refüje ve aydınlatma direğine çarparak yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adana'da, refüje ve aydınlatma direğine çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Dündar (37) idaresindeki 01 BCB 984 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü Dündar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Dündar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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