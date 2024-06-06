Adana'da lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmaya 3 lise katıldı.

Yarışmada, Sanko Aladağ Anadolu Lisesi birinci, Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Yarışmaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.