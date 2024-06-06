Adana'da lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi
Adana'nın Aladağ ilçesinde, lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya 3 lise katıldı ve Sanko Aladağ Anadolu Lisesi birinci oldu.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmaya 3 lise katıldı.
Yarışmada, Sanko Aladağ Anadolu Lisesi birinci, Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.
Yarışmaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.