Adana'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kürkçüler mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade