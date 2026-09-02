Komşu kavgası 18 yıl hapisle sonuçlandı

Adana'da kavga ettiği komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 24 Eylül 2024'te Orhan Boyan'ın (37) bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın ardından tutuklanan komşusu F.Y. (42) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, daha önce mahallede uyuşturucu satıldığı iddiası nedeniyle tartışan taraflar arasında olay günü kavga çıktığını belirtti.

Kavgaya dahil olan Boyan'ın eşinin, F.Y'ye sopayla vurduğunu, bunun üzerine sanığın Orhan Boyan'ı bıçakladığını anlatan savcı, F.Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

F.Y. ise savunmasında Boyan'ın uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Boyan ve eşinin kendisine saldırdığını iddia eden F.Y, "Olaydan önce uyuşturucu satmaması konusunda Orhan Boyan'ı uyarmıştım. Kavga sırasında Orhan Boyan'ın elindeki bıçağı tutmak istedim ancak kendisi bıçağın üzerine düştü. Olay yerinden de kaçmadım. Ben kendimi savunmak istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA