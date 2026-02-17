Haberler

Adana'da sağanak; yollar göle döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalanarak bina saçaklarının altına sığınmaya çalıştı. Yağmur sonrası sular kısa sürede çekildi.

ADANA'da kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri de zorluk yaşadı. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde su basan pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisini yitirmesiyle sular kısa sürede çekildi.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ-Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı