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Adana'da kediye çarpmamak için ani fren motosikleti devirdi, sürücü elinden yaralandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kediye çarpmamak için ani fren yapan motosiklet, ıslak yol nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü elinden yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da kediye çarpmamak için fren yapan motosikletin sürücüsü aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde motosiklet kullanan H.İ, önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yaptı. Yolun da ıslak olması sebebiyle kontrolden çıkan araç devrildi.

Sürücü H.İ, kaza nedeniyle elinden yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA
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