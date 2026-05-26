Kask takıp girdiği telefon bayisini soydu

Adana'da yüzünü kaskla gizleyerek cep telefonu bayisine giren şüpheli, çok sayıda elektronik ürün çaldı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan ürünler sahibine teslim edildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Yusuf T., bir cep telefonu bayisine girdi. Yusuf T. iş yerinden 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen Fırat A., hırsızlığı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği saptanan şüpheli Yusuf T., saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yusuf T.'nin, "İhtiyacım olduğu için çaldığım ürünleri sattım. Sattığım kişi Ali Can K." dediği öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ali Can K.'den hırsızlık malzemelerini geri alarak iş yeri sahibi Fırat A.'ya teslim etti. Ali Can K. hakkında ise 'Hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapılırken Yusuf T., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
