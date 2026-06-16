Haberler

Adana'da kamyonet ve minibüsün çarptığı çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan'da yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa önce kamyonet çarptı, ardından minibüs üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü kaçarken yakalandı, minibüs sürücüsü de gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonet ve minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Güney Kuşak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Süveyli'ye (4), A.A. (27) yönetimindeki kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun üzerinden aynı şeritte ilerleyen H.Y. (56) idaresindeki minibüs de geçti.

Çevrede bulunan vatandaşların uyarısı üzerine kamyonet sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçarken minibüs sürücüsü, ağır yaralanan çocuğu Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, A.A'yı yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede bulunan minibüs sürücüsü H.Y. de gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat

Dünyanın gözü önünde İranlı oyuncular için skandal talimat
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu