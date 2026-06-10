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Adana'da kahvehanede uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa dava açıldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kahvehanede uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan M.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. Sanığın 14,09 gram sentetik uyuşturucu ve 391 hapı satarken yakalandığı belirtilen iddianamede, 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kahvehanede uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Karasoku Mahallesi'ndeki kahvehanede uyuşturucu sattığı iddiasıyla 28 Kasım'da tutuklanan M.Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda M.Ç'nin, karton kutuya gizlediği 14,09 gram sentetik uyuşturucu ve 391 uyuşturucu hapı 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İşletmede hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın pantolonunun cebinde de 14 uyuşturucu hap bulunduğu ifade edildi.

İddianamede sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.Ç'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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