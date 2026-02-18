Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 5 bin 500 paket tütün ürünü ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Çukurova ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 bin 500 paket ısıtılmış tütün ürünü, 102 elektronik sigara ve 15 şişe içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA " / " + Yusuf Koyun -