Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 5 bin 500 paket tütün ürünü ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Çukurova ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 500 paket ısıtılmış tütün ürünü, 102 elektronik sigara ve 15 şişe içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

