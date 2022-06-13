Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini ve kamyonetini yakan kişi gözaltına alındı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini ve kamyonetini yakan kişi gözaltına alındı. Ailevi sorunlarının olduğu iddia edilen K.B, Karaafat Caddesi'ndeki iş yerini ve kamyonetini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve araç hasar gördü. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.B. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. AA / Mutlu Güney - Güncel İtfaiye Seyhan Adana Güncel Haberler

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