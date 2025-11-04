Haberler

Adana'da Husumet Nedeniyle Alıkoyma Davası: 13 Yıl Hapis Talebi

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi evde zorla alıkoyan Eda D. ve Taner Y. hakkında 13 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların silahlı tehdit ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanacakları belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları kişiyi evde zorla alıkoydukları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığa 13'er yıldan 25'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evde U.K'nin alıkonulmasına ilişkin 25 Temmuz'da tutuklanan Eda D. ve Taner Y. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların, "birden fazla kişiyle silahla yağmaya teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak silahla birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13'er yıldan 25'şer yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müşteki U.K'nin, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Eda D'nin ikametine gittiği belirtildi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Eda D'nin, müştekinin cep telefonunu zorla elinden aldığı, banka kartlarını almaya çalıştığı aktarılan iddianamede, Taner Y'nin de belindeki ruhsatsız tabanca ve elindeki sopayı göstererek U.K'yi tehdit ettiği kaydedildi.

U.K'nin, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerce kurtarıldığı anlatılan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip suç işledikleri bildirildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Eda D. ve Taner Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
