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Adana'da hükümlüler bisikletle Seyhan Nehri kıyısında tur attı

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Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık Ceza İnfaz Kurumu, bağımlılık tedavisi gören hükümlüler için Seyhan Nehri kıyısında bisiklet etkinliği düzenledi. Hükümlüler, 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Adana'da hükümlüler, düzenlenen etkinlikte bisikletle Seyhan Nehri kıyısında tur attı.

Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık Ceza İnfaz Kurumunca, bağımlılıkla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden hükümlülere yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Seyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi kıyısındaki Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na götürülen hükümlülere Çukurova Üniversitesinin tahsis ettiği bisikletler dağıtıldı.

Hükümlüler, kurum personelenin gözetiminde bisikletlerle yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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