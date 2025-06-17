Adana'da Horoz Dövüşü Skandalı: 5 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ruhsatsız bir kıraathanede horoz dövüşü yaptıkları tespit edilen 5 kişi, polisin düzenlediği baskında suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplam 46 bin 235 lira ceza kesilirken, iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem yapıldı.

ADANA'da ruhsatsız kıraathanede horoz dövüştüren 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Horozlara el konulurken, 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir kıraathanede, yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Oyuncu gibi kıraathaneye giren polis, içeride horoz dövüştürüldüğünü ve bahis yapıldığını tespit etti. Polisin, dışarıdaki ekiplere haber vermesiyle kıraathaneye baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 5 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 46 bin 235 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.Y.'ye de 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvana eziyet' suçlarından adli işlem uygulandı. Dövüşte kullanılan 2 horoz barınağa teslim edilirken, iş yeri de mühürlendi.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sette öfke patlaması! Final sahnesi çekilirken ortalık karıştı

Star TV setinde olay çıktı! Ünlü oyuncudan küfür yağmuru
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti

Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
İran'dan kaçanlar evlerinin 'son fotoğraflarını' paylaşıyor

İran'dan kaçanlar evlerinin "son fotoğraflarını" paylaşıyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Kene kabusu büyüdü: Ölü sayısı 8'e çıktı

Kabus her geçen gün büyüyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi
İsrail'in Demir Kubbe'si Tel Aviv'i vurdu! O anlar kamerada

Demir Kubbe kendini vurdu! O anlar kamerada
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.