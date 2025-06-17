Adana'da Horoz Dövüşü Skandalı: 5 Şüpheli Yakalandı

ADANA'da ruhsatsız kıraathanede horoz dövüştüren 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Horozlara el konulurken, 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir kıraathanede, yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Oyuncu gibi kıraathaneye giren polis, içeride horoz dövüştürüldüğünü ve bahis yapıldığını tespit etti. Polisin, dışarıdaki ekiplere haber vermesiyle kıraathaneye baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 5 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 46 bin 235 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.Y.'ye de 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvana eziyet' suçlarından adli işlem uygulandı. Dövüşte kullanılan 2 horoz barınağa teslim edilirken, iş yeri de mühürlendi.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,