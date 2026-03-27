Adana'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, helikopter destekli düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent merkezinde belirlenen 16 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 43,37 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 46,20 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt