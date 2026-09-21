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Adana'da güvercin kulübesine uyuşturucu gizleyen sanık 18 yıl 9 ay hapis aldı

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Evinin damındaki güvercin kulübesinde sentetik uyuşturucu saklayan sanık, Adana'da yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası aldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adana'da evinin damındaki güvercin kulübesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, cezaevindeki sanık M.Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden sanığın, 27 Kasım 2025'te damındaki güvercin kulübesinden çıkardığı 39,07 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde yanına gelen 3 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

M.Ş'nin evinin mutfak dolabında kenevir bitkisi parçaları, cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğunu anlatan savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise uyuşturucu ticareti yapmadığını savunarak, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseye uyuşturucu satmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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