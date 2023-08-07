Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı

Adana merkez Seyhan ilçesinde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. Alevlerin gökyüzünü kaplaması üzerine bölgeye aralarında söndürme helikopteri ve 4 TOMA'nın da bulunduğu geniş bir itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. İki fabrikadan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, havadan yangın söndürme helikopteri ve 4 TOMA'nın da katılımıyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Tesisi kısa sürede saran alevler, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 TOMA ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı. Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.