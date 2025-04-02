Adana'da Elektrikli Bisikletlere Çarpan Otomobil 1 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobilin iki elektrikli bisiklete çarpması sonucu Rahman Can Semiz hayatını kaybederken, Suriye uyruklu Muhammed Esad ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin iki elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iki elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elektrikli bisiklet sürücülerinden Rahman Can Semiz'in (32) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Suriye uyruklu Muhammed Esad'ı (27), Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel