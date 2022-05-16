Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bozgüney Mahallesi'ndeki merada otlatılan ineklerden bazıları, elektrik direğinin devrilmesi sonucu yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılan 3 inek telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

Telef olan inekler, ekiplerce toprağa gömüldü.

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Tufanbeyli, Hisarcık, Adana, İnek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title