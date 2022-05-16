Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu - Haberler

Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu
AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Bozgüney Mahallesi'ndeki merada otlatılan ineklerden bazıları, elektrik direğinin devrilmesi sonucu yüksek gerilim hattına temas etti.
Akıma kapılan 3 inek telef oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.
Telef olan inekler, ekiplerce toprağa gömüldü.
AA / Mustafa Yılmaz - Güncel