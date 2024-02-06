Adana'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

MEVLİD OKUTULDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Adana'da yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarında yapılan anma etkinliklerinin ardından hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camii'nde mevlit okutuldu. Sabah namazının ardından okutulan mevlide kent protokolü, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte yaşamını yitirenler için dualar edildi.