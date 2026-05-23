Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'uyuyan hücre' operasyonunda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, terör örgütünün "uyuyan hücre" yapılanmasına yönelik 20 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, zanlılardan 6'sını tutukladı, diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

TEM ekipleri, Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunup "uyuyan hücre" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 zanlının kimliğini tespit etmiş, özel harekat polislerinin de katılımıyla 20 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.

Aralarında sözde sorumlu düzeyinde bulunanların da yer aldığı 16 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
