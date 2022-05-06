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Adana'da çıkan ev yangını söndürüldü

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da çıkan ev yangını söndürüldü

Adana'da çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki iki katlı binanın teras katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Güzelyalı, Çukurova, İtfaiye, Adana, Güncel, Haberler

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