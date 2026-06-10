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Adana'da cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbettikleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 12 yıl 6 ay, diğeri 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanıktan biri 12 yıl 6 ay, diğeri ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar İ.S. ve E.Ö, müşteki Ö.A. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 21 Ocak'ta gece saatlerinde sokakta yürüyen Ö.A'nın yolunun motosikletli sanıklar tarafından kesildiğini belirtti.

Yüzlerini gizleyen sanıklardan E.Ö'nün ruhsatsız tabancayla havaya ateş ettiğini anlatan savcı, müştekinin telefonunu zorla alan sanıkların olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Savcı, sanıkların, "silahla gece vakti yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan İ.S. motosikletle gezmeye çıktıklarını iddia ederek, "E.Ö. olaydan önce bana yağma yapacağını söylemişti fakat şaka sanmıştım. Motosikletle ilerlerken tanımadığımız bir kişinin yanında aniden durdu ve cep telefonunu istedi. Bu kişi direnince cep telefonunu zorla aldı ve tabancayla havaya bir el ateş etti." beyanında bulundu.

E.Ö. de olay nedeniyle pişman olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Müşteki Ö.A. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla gece vakti yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından İ.S'ye 12 yıl 6 ay, E.Ö'ye ise 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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