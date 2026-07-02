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Adana'da cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan Emre Cem K. isimli şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Yüreğir ilçesindeki bir restorana 18 Haziran'da bisikletle giden bir kişi, elini yıkama bahanesiyle lavaboyu kullandıktan sonra çıkışta kasada bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Bu olaydan 2 gün sonra aynı kişi Serinevler Camisi'nin gasilhanesinde bulunan seyyar merdiveni çaldı.

Restoran işletmecisi ve cami görevlisinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, restoranın ve caminin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayları "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunan Emre Cem K'nin (34) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bisikletle seyir halindeyken ekiplerce yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının, daha önce Seyhan ilçesinde bir otomobilden müzik sistemi ve iş aleti, inşaat halindeki bir binadan da ahşap kesme makinesi çalınması olayına karıştığı tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin camiden ve restorandan yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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