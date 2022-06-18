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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Furkan Abbas Çelikel, Çukurova ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Çelikel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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