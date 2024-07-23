Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda, haklarında 19 yıl ile 7 yıl kesinleşmiş cezaları olan 2 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonda, haklarında 19 yıl ile 7 yıl kesinleşmiş cezaları olan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.