Adana'da alt geçidi su bastı, mahsur kalan sürücü ve çocukları itfaiye kurtardı

ADANA'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, alt geçitte mahsur kalan sürücü İsmail Yalçın ve çocukları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su alan otomobilde hasar meydana geldi.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu kentte, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi'nden Sabancı Merkez Camisi otoparkına geçişin sağlandığı alt geçidi su bastı. Durumu fark etmeyerek 01 AVG 206 plakalı otomobiliyle alt geçide giren İsmail Yalçın'ın aracı arızalandı. Çocuklarıyla birlikte otomobilde mahsur kalan Yalçın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

'HERHANGİ BİR UYARI LEVHASI YOKTU'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Yalçın, "Buraya girdiğimde çok fazla su birikintisi vardı. Geri çıkmaya çalıştım ancak araba hareket etmedi. İtfaiyeyi ve 112'yi aradım. Onlar geldi, itfaiye çıkardı aracımı. Burası yağış nedeniyle suyla dolmasına rağmen herhangi bir uyarıcı levha konulmamış. Benim gibi, bilmeyen başka bir vatandaş da buraya girebilir. Suyun içinde kaldık. . Çocuklarım da korktu. Aracım da hasar aldı, gerekli yasal işlemleri başlatacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı