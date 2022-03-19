Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
ADANA (AA) - Adana'da ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda İ.S.E'nin kullandığı 01 AGG 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücüyü Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri otomobilden çıkardı.
Sürücü ile araçta yaralanan B.E. ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel