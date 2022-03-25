Adana'da 75 çiftçiye motorlu sırt pülverizatörü verildi - Haberler

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Adana'da 75 çiftçiye motorlu sırt pülverizatörü verildi

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da 75 çiftçiye motorlu sırt pülverizatörü verildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde yürütülen "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi" kapsamında Adana'nın Kozan ilçesindeki çiftçilere motorlu sırt pülverizatörü dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde yürütülen "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi" kapsamında Adana'nın Kozan ilçesindeki çiftçilere motorlu sırt pülverizatörü dağıtıldı.

Kozan ilçesinde düzenlenen törende, "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi" kapsamında 75 çiftçiye motorlu sırt pülverizatörü verildi.

Törende bir konuşma yapan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, sürekli çiftçilere büyük destek verdiklerini söyledi.

Projeyle Adana tarım sektöründe çok faydalı işler yapıldığını belirten Tekin, motorlu sırt pülverizatörlerinin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Törende, projeye katılan 75 çiftçiye motorlu sırt pülverizatörü verildi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Çiftçi, Tarım, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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