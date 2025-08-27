Adana'da 2 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda, 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Ekipler, 2 kamyoneti durdurup sürücüleri gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 2 kamyoneti takibe alarak merkez Yüreğir ilçesinde durdurdu.
Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda, 2 ton kaçak etil alkol buldu, 2 sürücüyü gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "kaçakçılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel