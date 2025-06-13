Adana'da 16 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Adana'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Fatih T, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Suçları arasında kaçakçılık, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yer alıyor.

Adana'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerce üst araması yapılan Fatih T'nin, "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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