Adana'da 16 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Adana'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerce üst araması yapılan Fatih T'nin, "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.