Adana'da 13 suç kaydı bulunan şüpheli, eczane ve market hırsızlıklarından tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde eczane, market ve araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Serinevler Mahallesi'nde 7 Eylül'de nöbetçi eczaneden kozmetik ürünleri çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Eczanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı iş yerine iki yakınıyla ilaç almak için gelen ve benzer olaylardan 13 suç kaydı bulunan Bora G'nin (28) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen zanlının 25 Nisan'da Buruk Mezarlığı'nda park halindeki bir otomobilden cep telefonu çaldığı ve 30 Ağustos'ta Kışla Mahallesi'ndeki bir marketten ürün alıp görevliye aracından para alıp döneceğini söyleyerek ödeme yapmadan kaçtığı gerekçesiyle de arandığı tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin etrafını kontrol ettikten sonra raflardaki çeşitli kozmetik ürünlerini alıp parasını ödemeden elindeki poşete doldurduğu görülüyor. Marketin güvenlik kamerası görüntüsünde ise zanlının kasadaki görevliye aracından parasını alıp geleceğini söyleyerek poşete doldurduğu ürünlerle ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA