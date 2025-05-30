Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti
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Adalet Bakanlığı, memur alımında 35 yaş sınırını kaldırarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına yönelik düzenleme yaptı. Yeni yönetmelik, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

Adalet Bakanlığında memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı kaldırılırken, alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Düzenlemeyi içeren, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖNETMELİKTE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını aktardı. Yönetmelikle, memur alımı için aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını bildiren Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınacağını ifade etti.

ÖNCELİKLİ KONTENJAN HAKKI GETİRİLDİ

Bakanlığa fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklenerek atanma şartlarının belirlendiğini anlatan Tunç, zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldığını bildirdi. Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak.

Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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