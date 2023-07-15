Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Zonguldak'ta

ZONGULDAK - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sel afeti yaşanan Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra Başsavcı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak tarafından karşılanan Bakan Yılmaz Tunç, Devrek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Sel afetinin yaşandığı ve temizlik çalışmalarının sürdüğü mahallede esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Tunç, ardından Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek selden etkilenen yapıları inceleyerek bilgi aldı. Tunç, Çaydeğirmeni beldesine hareket etti.

Burada pazar esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunan Tunç, Gökçebey ilçesine hareket etti.

Kaymakamlık önünde karşılanan Bakan Yılmaz Tunç, ilçede selden etkilenen esnafı ziyaret etti.

Hayatın normale dönmeye başladığı ilçede Kaymakam Emrah Aslan'dan bilgiler alan Bakan Tunç, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesindeki OSB'de selden zarar gören fabrikaları gezdi. Bakan Tunç, Nebioğlu beldesine geçerek vatandaşlarla buluştu.