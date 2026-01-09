Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Ysk Başkanı Yener ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi dolmak üzere olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile bir araya geldi. Yener, veda ziyaretlerine devam ediyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Görev süresi bu ay dolacak olan Yener, bir süredir siyasi parti genel başkanları ve başkent protokolüne veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
