Adalet Bakanı Tunç, Ysk Başkanı Yener ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Görev süresi bu ay dolacak olan Yener, bir süredir siyasi parti genel başkanları ve başkent protokolüne veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.