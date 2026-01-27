Bakan Tunç, Katar Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Al Mohannadi ile Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile bir araya geldi.

Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, "Yüksek yargı kurumlarımızın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital yargı uygulamalarının yaygınlaştırılması, yargı organlarımız arasında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yargı alanında elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülke Katar ile paylaşmaya, iş birliğimizi daha da artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.