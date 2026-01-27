Haberler

Bakan Tunç, Katar Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Al Mohannadi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı ile bir araya gelerek, yargı sistemlerinin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile bir araya geldi.

Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, "Yüksek yargı kurumlarımızın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital yargı uygulamalarının yaygınlaştırılması, yargı organlarımız arasında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yargı alanında elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülke Katar ile paylaşmaya, iş birliğimizi daha da artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu