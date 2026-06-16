Bakan Gürlek'ten duruşma sırasında kalp krizi sonucu vefat eden savcı için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum savcımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.