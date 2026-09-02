Silivri'deki Gemi Çarpışmasında Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını anımsatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır. Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA