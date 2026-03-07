Haberler

Akın Gürlek: Devletimiz Siber Vatanda Milli Güvenliğini Koruma Kararlılığına Sahiptir

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, milli güvenliğin siber alanda da korunması gerektiğini vurguladı. Dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle mücadele edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında; toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
