Adalet Bakanı Gürlek'ten Şehit Polis Memuru Yalçın İçin Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın'a Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Türk Polis Teşkilatının ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu