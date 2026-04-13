Adalet Bakanı Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelenin devam edeceğini açıkladı ve 119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettiklerini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, anayasal düzeni hedef alan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelenin sadece bir güvenlik sorunu değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren milli bir mesele olduğunu belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşın kanına girdiğini anımsatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütüne karşı mücadelemizi, yeni diplomatik ve hukuki adımlarla sürdürecek, iade taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. 119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettik. Dost ve müttefik ülkelerden somut adımlar atmalarını kararlılıkla bekliyoruz. Anayasal düzenimizi hedef alan FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
