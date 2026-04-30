Adalet Bakanı Gürlek'ten Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyesi Taşdemir için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi Üyesi Güven Taşdemir için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi Üyesi Güven Taşdemir için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları ifade etti:

"Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi Üyesi Güven Taşdemir'in tedavi görmekte olduğu Bilkent Şehir Hastanesinde vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar hizmetlerde bulunan Taşdemir'e yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumun hatırası, adaletin tecellisi yolunda gösterdiği gayret ve meslek ahlakı ile daima saygıyla anılacaktır."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
