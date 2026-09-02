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Silivri açıklarında gemi çarpışmasına soruşturma

Silivri açıklarında gemi çarpışmasına soruşturma
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasıyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, kazanın nedenlerini ve sorumluları tespit etmek için bir başsavcı vekili ve iki savcının görevlendirildiğini açıkladı. Bakan, mürettebata sağ salim ulaşılmasını temenni ederek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasına ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, kazanın nedenleri ile varsa sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır. Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
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