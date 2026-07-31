Adalet Bakanı Gürlek, Küçükçekmece Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küçükçekmece Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanımız Akın Gürlek ile Bakan yardımcılarımız Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu'yu adliyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Ziyarette adalet hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederiz."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA