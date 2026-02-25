Haberler

Bakan Gürlek'ten Erdoğan'a Doğum Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur

İran'ın tehdidi Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oralar meşru hedef olur
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

Türkiye'de son atılan adım, Barzani'nin de hoşuna gitti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği

İstanbul'a geliyordu! Havadayken alev aldı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı