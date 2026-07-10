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Adalet Bakanı Gürlek, Bakırköy Adliyesi'ni ziyaret etti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Adalet Sarayı’nda Başsavcı Barış Duman ile görüştü. Görüşmede çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operasyonlar ve ceza infaz kurumlarının durumu ele alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu.

Ziyarette Bakan Gürlek'i, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ve başsavcı vekilleri karşıladı.

Daha sonra Bakan Gürlek, Başsavcı Duman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'nun da yer aldığı görüşmede, çıkar amaçlı suç örgütlerine ilişkin operasyonlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Avrupa Yakası'nda idari olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bulunan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Metris Ceza İnfaz Kurumu ile Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun personel durumu, fiziki imkanları ile duruşma salonlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Bakan Gürlek, ziyaretin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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